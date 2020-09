Jujuy Jiménez, sobre el Pocho Lavezzi: "Me da likes a todas las fotos"

La periodista se hizo cargo de los rumores que la vinculan con el futbolista, fogoneados por la cantidad de regalos que un hombre le envía a su casa.

¿El Pocho Lavezzi es el enigmático hombre que le manda regalos a Sofía "Jujuy" Jiménez"? Las miradas apuntaron a él porque le pone likes a cada foto que ella sube a Instagram, y la sigue aunque Jujuy no lo haga.



En tono de broma, Jujuy le habló a su enamorado. "A vos te hablo, quizás la tercera es la vencida. Ojo porque me vas a terminar ganando por cansancio, estuviste muy bien con los chocolates igual", lanzó en Instagram, pero al zer consultada sobre si el mensaje era para Lavezzi, ella fue clara.



"¡Qué gracioso! Es la segunda vez que me relacionan con él pero yo ni lo conozco, me causa gracia que se diga eso que es Lavezzi aunque él le da likes a todas, ja, ja", contó en PrimiciasYA.



Sobre su pretendiente afirmó: "En realidad es otra persona que tampoco conozco personalmente y está con bastante insistencia para que eso suceda. Yo me lo tomo con gracia, es lindo recibir estos gestos y detalles. Igual no sé qué pasará".