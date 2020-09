"El Capitán América" compartió, por error, una foto desnudo

Durante el fin de semana el nombre de Chris Evans se convirtió en tendencia en las redes sociales por un insólito error por parte del actor. A través de sus redes sociales, compartió sin querer una imagen en la que se lo pudo ver completamente desnudo.El protagonista de "Capitán América" quiso subir en sus historias de Instagram un inocente video de su familia en un juego de "Heads Up". Pero al terminar las imágenes del clip, apareció en pantalla la foto de un pene.El video publicado era una grabación de pantalla de un celular y cuando el video familiar finalizó se mostró por accidente el resto de las fotos guardadas en el álbum personal. Entre las fotografías que se pudieron ver llamó la atención de los usuarios la particular postal de los genitales.Rápidamente la estrella de Hollywood borró el posteo, pero su nombre se volvió viral, publicóSin embargo, varios usuarios de las redes buscaron preservar la intimidad del artista y pedían que las imágenes no fueran replicadas.Sorprendidos por el accidente, usuarios de Twitter quisieron defender a Evans y para evitar la viralización de sus imágenes íntimas comenzaron a publicar fotos de sus actuaciones y con tiernos animales. "Todos, por favor, no violen su privacidad buscando lo que claramente se publicó accidentalmente", solicitó un seguidor.