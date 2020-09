Susana Giménez se hisopó para volver a su casa de Punta del Este

La diva se hizo el hisopado para poder viajar el domingo a Uruguay y retomar su residencia en su chacra La Mary.



La semana pasada, la diva pasó por el quirófano: se operó con el doctor Alejandro Druetto de una luxación en el codo.



Este viernes, ante los movimientos en la casa de la diva, todos pensaban que Susana iba a viajar esta misma tarde al Uruguay en un vuelo privado.



Horas después se supo que salió de su vivienda para hisoparse y entrar con el negativo en la mano al país vecino, indica Primicias Ya.



La intención de la diva es no hacer cuarentena y por eso debe presentar un hisopado negativo.



En Punta del Este se quedó su hermano, Patricio, y posiblemente se sume su hija, Mercedes, al encuentro familiar de este fin de semana.



Susana no hará televisión este año y que recién volverá en 2021 con un nuevo formato: "Game of Games".