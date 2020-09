Revuelo en México: Madre de Luis Miguel estaría viva y tendría hijos argentinos

El ex director de la Interpol de México, Miguel Aldana, aseguró que Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, está viva y reside en Argentina.Contó que vive en nuestro país junto a dos hijos más y que se alejó de la familia del cantante por diferencias con su padre, Luis Rey.Según el ex funcionario, Luis Miguel estaría al tanto de esta información y se habría puesto en contacto con su madre hace años, publicóSin embargo, según asegura, hay un pacto de confidencialidad entre el cantante y su madre para mantener oculta esta información.Esta versión echaría por tierra el rumor de que Luisito Rey la habría mandado a matar. Para Aldana, el cantante no habría pasado estos años sin saber el destino de su madre.Las sobrinas de la madre de Luis Miguel habían iniciado una investigación para poder dar con el paradero de Marcela Basteri. Acusaban al cantante de tener información clave sobre el caso y pidieron ante la Justicia que aporte los datos que tiene.