A Sebastián Estevanez se le "prendió fuego la cara" pero ya está mejor

Sebastián Estevanez reapareció en las redes sociales para contar cómo sigue después del accidente doméstico que sufrió a finales de agosto, cuando le explotó un bidón de alcohol encima en el momento en que intentaba encender el hogar a leña en su casa.En ese sentido detalló: "Se me prendió fuego la cara, el cuello y la mano. Por suerte no le pasó nada a mis hijos ni a Ivana (Saccani) y estoy cada día mejor". El día que tuvo lugar este episodio fue su mujer quien llamó de inmediato a una ambulancia para que su marido reciba la atención médica necesaria.Estevanez señaló también que con el correr de los días se siente mejor: "Hace dos días que no tomo antibióticos ni analgésicos", precisó.Por último, le dedicó una parte de la publicación a su círculo íntimo al sostener: "Agradezco a mi familia, amigos y quienes enviaron mensajes y llamaron por teléfono en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Gracias a mi amigo doctor Gustavo Sampietro que estuvo todos los días a mi lado. Besos y abrazos".De esta manera les llevó tranquilidad a sus amigos y seguidores respecto a cómo se encuentra en la actualidad. Muchas personalidades del mundo del espectáculo le respondieron la publicación y le enviaron mensajes de apoyo. Uno de ellos fue Facundo Arana, que le expresó: "Qué alegría Sebas, tenés un Dios aparte".