Valeria Mazza habló sobre sobre el matrimonio y la crianza de sus hijos

Desde su casona en Acassuso, en la provincia de Buenos Aires, donde eligieron pasar el confinamiento Valeria Mazza y Alejandro Gravier junto con sus cuatro hijos -Balthazar (21), Tiziano (18), Benicio (15) y Taína (12), la modelo habló de su cuarentena: "Al principio sentí que era la oportunidad de hacer esas cosas que siempre postergamos, como disfrutar nuestro tiempo en familia. Y de mostrar en redes sociales cosas que tienen que ver con mi trabajo, pasé a compartir cosas que pasaban adentro, porque era lo único que pasaba. Por eso la gente se sorprendió con el tema de la cocina, pero es algo que siempre me gustó y ahora le dediqué tiempo".



En diálogo con la revista Gente, Mazza reveló que debió repartir tareas en la casa: "Todos hacen todo, cada uno, las cosas que le gustan más. A Taína y a Balthazar les atrae más la cocina y a los otros no tanto, pero Benicio es el que está siempre listo para tender la mesa. Todos aprendieron a hacer su cuarto y pasar el trapo. ¡Hasta hubo clases!". Cuando le consultaron sobre cómo era ella de chica, admitió: "Soy de esa generación a la que criaban para ser una buena mujer, y eso significaba saber coser, tejer, bordar, limpiar y planchar. En mi casa me enseñaron a hacer todo. Por eso, para mí es fundamental que los varones también aprendan".



Sobre su matrimonio, apuntó: "Hace 30 años que estamos juntos: ocho de novios y 22 de casados. Nos reímos, sabemos que ya no cambiaremos, y si lo hacemos será para peor. Nos aceptamos hace mucho tiempo y disfrutamos de las cosas que le gustan a uno del otro".



Acerca de la actualidad, opinó: "Si sigue esta situación de pandemia ya casi estamos hablando de un cincuenta por ciento de la población bajo el nivel de pobreza. Por eso aprendí a decir: Estoy lo mejor que se puede en este momento, porque esto no es estar bien. No podés estarlo en medio de una pandemia y en un clima de tanta incertidumbre, sin poder trabajar ni saber cuándo vamos a volver a la actividad normal, y con tanta inseguridad".

Fuente: Diario Show