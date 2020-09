Morena Rial demanda por discriminación a "La Bomba" tucumana

Morena Rial, hija del conductor Jorge Rial, denuncia a la cantante por un hecho que ocurrió en agosto de 2018, cuando Gladys visitó Intrusos, y comenzó a contar la catarata de insultos que recibió tras su participación en el certamen Bailando.



"No saben cómo sufrí en esa época, porque encima leía todo porque no era de ese palo. Yo me moría, te juro que me quería tirar de la ventana del hotel donde viví siete meses de mi vida. Me decían cosas horribles", comenzó relatando la cantante.



Anta la presencia de Jorge Rial, Gladys comenzó a enumerar la serie de insultos que recibía diariamente en las redes sociales: "Me decían 'empanada de esto', 'negra villera', 'sucia', 'patasucia', 'tenés un único tema', 'ladrona', 'tora', 'gorda', 'cerda', 'sos la mamá de Morena Rial'. En toda mi carrera que fue sumamente exitosa, nunca viví esto". Fuente: (Telefé).-