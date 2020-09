Floppy Tesouro negó plagio y afirmó: "La bañera es lo que todas deseamos"

El 4 de septiembre, Floppy Tesouro dio un paso más en su carrera como cantante lanzando el videoclip de Ojo por ojo, su primer tema musical, y los fanáticos de Tini Stoessel encendieron las redes sociales tras sostener que la actriz habría plagiado una escenas de Tini en Ella Dice, el clip que hizo en cuarentena junto a Khea.Además de sumarse a la camada de artistas jóvenes que en medio de un tema, dicen su nombre en secuencia.Segura de no estar inspirando su carrera en Tini, Floppy hizo un fuerte descargo sobre el tema en El Espectador, por CNN Radio, despegándose de la acusación de copiar a la artista."¡Esto es espectacular! Hay dos cosas que supuestamente fueron plagio. Pero cero plagio. Tini es una bomba, me encanta como artista y ojalá tenga su carrera. Ella, musicalmente me encanta, pero honestamente no fue plagio en absoluto. La única coincidencia es que mi productor fue su primer productor, Sebastián Mellino", comenzó diciendo Tesouro.Luego, le puso pimienta a su aclaración: "Tini, ¿vos me vas a decir que no hay otras cantantes que usaron la bañera? ¡Tengo miles para decirles! ¡Miren videoclips! La bañera es lo que todas deseamos. No es plagio, es casualidad. Nos ha gustado lo mismo".Aclarado el tema "bañera", Floppy Tesouro le puso el pecho a la segunda acusación de plagio: "El Floppy, Floppy, Floppy quedó porque lo dije en el micrófono y podía quedar como no. No era algo impuesto. Cada uno es quien es y todos somos artistas diferentes. Yo no quise copiar a nadie. Yo soy yo. La carrera de Tini me encanta, pero no la estaría plagiando. Cada uno tiene que dar lo mejor de sí. Yo soy Floppy Tesouro y me encanta".