Camas separadas y más: La intimidad de Verónica Lozano y "Corcho" Rodríguez

Cuando Luis Bremer y Tatiana Schapiro, conductores del ciclo "Quedate", le preguntaron cuántas veces pensó en dejar a su familia durante la cuarentena, la periodista no dudó ni un segundo y respondió con toda la honestidad posible: "Un montón, olvidate. Es que ni las parejas, ni las casas, ni los hijos se hicieron para ser curtidos tanto tiempo me parece, es un montón".



Después, Schapiro le preguntó a quién "aguantó menos'' y la hizo decidir entre su pareja y su hija Antonia: "Depende el día, Corcho es muy intenso porque empieza a cambiar los muebles de lugar, es perfeccionista, se pone intenso con las cosas. Así que por momentos al Corcho. Y, con los Zoom y las cosas del colegio, a Antonia".



Para hacer más picante la entrevista, le dieron tres opciones de las cuales tenía que elegir una para describir su promedio sexual con el Corcho. "Ponele una vez cada diez días. Hace doce años que estamos con Jorge. De hecho, ahora estamos durmiendo separados porque en un momento en el que yo estaba laburando en la primera etapa me culpaban de que tenía covid".



Para rematar el tema, la conductora le preguntó si habían considerado, junto al Corcho, hacer cambios en las habitaciones y dormir de forma separada: "Todavía no pero te digo que es una buena decisión post pandemia. Estoy con mi compu, veo las series que quiero ver, él ve lo que quiere ver. No está nada mal así que creo que de esta pandemia se pueden sacar cosas interesantes".

Fuente: Diario Show