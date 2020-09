Revelan la cuota alimentaria que Vicky Xipolitakis exigirá al padre de su hijo

Hace exactamente un año que Vicky Xipolitakis y Javier Naselli se separaron en medio de su denuncia por violencia de género. La mediática relató varios episodios de violencia e incluso hubo una llamada a la Policía.La ex pareja mantiene hace tiempo una disputa legal por no poder acordar un monto de cuota alimentaria para el hijo que tienen en común de un año y ocho meses: Salvador Uriel. La rubia ha hecho público que no cuenta con un apoyo económico de Naselli. Incluso se habló del tema cuando se revelaron sus audios pidiendo canje a diferentes marcas.

En el programa Confrontados, revelaron la mensualidad que la Vicky le reclamará al papá de Salvador. Fue Carlos Monti quien visitó Tribunales y trajo la novedad: "La idea que tiene Naselli es afincarse aquí en Argentina para poder revincularse con su hijo, con Salvador".Y aseguró: "Hay tirantez. Vicky Xipolitakis volvió a cambiar nuevamente los abogados. Los nuevos abogados han hecho una presentación en la Justicia reclamando otra cuota alimentaria para Salvador.El periodista brindó su opinión: "No creo que haya ningún tipo de arreglo, por lo menos de parte la parte que maneja a Naselli en relación a esta suma de dinero. Pero más que eso, a Naselli le importa la revinculación con su hijo, por eso se quiere radicar en Argentina".El monto se basa en lo que que había asegurado en mayo el anterior defensor de la ex bailarina: "Naselli gana 500.000 dólares por mes. ¿Entienden lo que les digo? 500.000 dólares por mes".