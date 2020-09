Baby Etchecopar fue dado de alta: "El coronavirus no es joda, la saqué barata"

El conductor Baby Etchecopar (67) subió un mensaje a las redes para anunciar su regreso al trabajo pero pidió cuidarse de la pandemia. "El coronavirus no es joda, la saqué barata", tras ser dado de alta.



El conductor de A24 y Radio Rivadavia se hizo un test luego de que su pareja, Silvia Cupeiro, presentó algunos síntomas y el jueves 27 comunicó que había dado positivo.



Pues bien, Baby respetó los consejos médicos y este fin de semana recibió el alta, situación que celebró grabando un video para su audiencia y en el que anunció que ya prepara su vuelta al trabajo.



Eso sí, el también actor le trasladó a su público la imperiosa necesidad de respetar y cuidarse ante la amenaza que significa la pandemia, que se encuentra presentando picos de casos en todo el país.



"Quería darle un saludo y agradecerle a toda la gente que se preocupó. El lunes vuelvo a laburar", comenzó diciendo Baby en una grabación difundida en las redes por el periodista Javier Díaz, compañero de Etchecopar en Basta Baby (A24, lunes a viernes a las 23).



"Ya estoy ahora de alta. No jodan. Uno se cree que es joda, pero llega un momento en que te dicen 'positivo' y se te llena el traste de preguntas. Nosotros la sacamos barata, pero se podría haber complicado", admitió Baby.



Y agregó: "Estamos muy bien y la pasamos muy bien, pero hay que cuidarse porque (el coronavirus) está. El único mensaje que puedo dar es ese. Hay que cuidarse porque está en todos lados y a cualquiera nos puede pasar. No hay vacuna y no somos inmunes".



Cuando Baby dice "la saqué barata" su expresión puede contrastarse con el cuadro que tuvieron que enfrentar, por ejemplo, los periodistas Gustavo López y Eduardo Feinmann.



En las últimas horas, López salió al aire en su programa de Radio La Red para contar el drama que vivió en los ocho días que estuvo internado en una clínica del Gran Buenos Aires, del que salió gracias a que le aplicaron plasma.



Feinmann, por su parte, también pasó días complicados en un sanatorio de Barrio Norte, y una vez que fue dado de alta mandó un audio en el que dejó nota de los estragos de la enfermedad por el preocupante tono de su voz.