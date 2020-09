La foto hot de Cachete Sierra que mereció el elogio de Moria Casán

En una desopilante revelación durante la gala del viernes por la noche en el certamen televisivo de canto, Moria Casán dijo que recibió una foto semidesnudo de Agustín Sierra y llenó de elogios al actor por su belleza.Después de que los participantes interpretaron "La mano de Dios" durante la ronda de cuarteto, los jurados brindaron su devolución y antes de dar su puntaje, Moria aprovechó para contar algunas cosas sobre el ex Casi Ángeles.La "One" confesó que un amigo le había enviado una foto del actor en ropa interior y se quedó asombrada. "El otro día un amigo me mandó una foto tuya en ropa interior y empecé a gritar '¡por favor!'", expresó, estruendosa."Era una pose del espectáculo que está haciendo [por Sex, la obra donde participa el actor], pero sos medio metrosexual. No quiero ser guaranga, pero se veía una cosa importante", disparó la jurado. Y agregó: "Era una foto que estaba con bóxer. ¡No era normal!".Lejos de dejar el tema atrás, sin tapujos, Moria continuó y le habló directamente a "Cachete": "Papi, estabas parado, como mirándote, como adonizandote, estabas enamorado de tu cuerpo. Está bueno. tenes lindo físico".En ese momento, el actor aclaró que no se trataba de una cuestión egocéntrica, sino que era una pose actuada. "No hago eso en la vida real, para Sex virtual lo hago claramente", clarificó Sierra.Pero Moria siguió en su lista de halagos al participante y le dijo: "Sabes que estás calentado a todo el mundo, nene, para hacértela más corta. Caes bien a hombres y mujeres, y tenes esa cosa angelada que no le caes mal a los hombres por gustarle a las mujeres. Pasa con poca gente. Este pibe no se quiere hacer el banana, el canchero ni nada, es genuino y eso se nota".Luego, la jurado explicó que el motivo de sus palabras para el actor también surgían porque le había emocionado muchísimo cuando Sierra contó que perdió a su padre y a su abuelo durante la pandemia con apenas un mes de diferencia y no pudo despedirlos."Sos un chico carismático, amoroso. Me gusta tu actitud, tenés mucho sex appeal pero no te la creés. Te felicito por tu coraje de estar en la pista después de lo que te pasó, que es muy duro", finalizó Moria en su devolución.