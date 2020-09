¿Se acabó el amor? Ivana Nadal y Bruno Siri estarían separados

Hasta hace muy poco, Ivana Nadal se mostraba feliz junto a Bruno Siri. De hecho, en los últimos días, defendió a capa y espada su relación con el rugbier frente a aquellos que la cuestionaban por haberse enamorado del ex de Nati Jota, con quien se suponía que tenía una amistad. Sin embargo, a solo dos semanas de haber blanqueado el romance en Instagram, la modelo eligió la misma red social para dar indicios de su ruptura.Es que, en los tiempos que corren, así como la publicación de una foto en pareja representa lo que otrora fuera una presentación en sociedad, el hecho de borrar las imágenes junto al otro constituye una clara muestra de que la relación se terminó. Y mal. Por eso, cuando en la mañana del sábado los seguidores de Ivana descubrieron que Bruno ya no estaba en su feed y que la modelo ni siguiera lo estaba siguiendo, supieron que había llegado el final.Lo curioso, sin embargo, es que a pesar de haber eliminado las fotos del rugbier, Ivana dejó en sus historias un video en el que se la ve disfrutando de unas cervezas junto a su ¿novio? y un grupo de amigos en un bar que, gracias a la apertura de la cuarentena en Capital Federal, había habilitado sus mesas en la vereda. Puede que se haya olvidado de borrarla. O, simplemente, que no quiera incumplir con su compromiso de mencionar el lugar. Pero, si hasta anoche estaban tan bien, ¿qué pasó para que esta mañana todo estuviera tan mal?Ivana, que suele hacer de su vida un verdadero reality, todavía no se expidió al respecto. Aunque es muy probable que solo haya sido una rencilla, ya que Siri sigue teniendo en su cuenta las fotos con ella. No obstante, llamó la atención una frase que subió la modelo en horas del mediodía a sus historias que decía: "Septiembre 5. Una de las lecciones más difíciles de aprender es dejar ir. La culpa, el enojo, el amor, la ausencia. Nos aferramos tanto a ellos que perdemos nuestra libertad. Suelta, suelta, suelta".El miércoles, Ivana se sometió a una cirugía de reducción de busto por unos dolores que tenía en la zona de la axila. Y, en ese momento, ella aseguró que estaba "muy bien acompañada" por su novio. Pero la coincidencia despertó las alertas de sus seguidores, ya que en octubre de 2018, cuando estaba en pleno idilio con Jota, Siri también la había acompañado a ella durante una intervención de iguales características. Y hasta la misma Nati se refirió al tema en tono de humor, asegurando que al rugbier le había quedado "el vicio".Aunque no se sabe cómo lo conoció ni cuando comenzó el romance, Ivana había decidido apostar al amor junto a Bruno, que a fines del año pasado había terminado un noviazgo de casi dos años con la influencer. Y, a pesar del escándalo que se generó luego de que la relación se hiciera pública, estaba dispuesta a todo con tal de defender sus sentimientos. Sin embargo, algo la decepcionó y ahora estaría tratando de superar el difícil momento. De hecho, suspendió el vivo que tenía previsto hacer hoy para hablar de "amor, unión y cambios de paradigmas" con Argel Goncalves, el fundador de Conciencia Universal. Y después, simplemente, se llamó a silencio.