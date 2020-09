Cnmovedor mensaje de More Rial: "Al ver una foto mía, sonrío en lugar de llorar"

Morena, hoy plantada, madura y segura como la mujer que es, decidió usar sus redes sociales para hablarles a sus seguidores, y a la vez a sí misma. Haciendo un repaso de su vida, plagado de claroscuros: "Con una conflictiva relación con su madre, hoy que More también lo es, mira para atrás y hace un repaso de su lucha: "Posiblemente crecer tenga que ver con ser más fuerte, aunque me gusta darme el mérito por eso. Ni los demás, ni los años, ni el tiempo. fui yo. Fui yo queriéndome sentir mejor, fui yo peleando conmigo misma. Fui yo luchando por poder conseguir aceptarme. Porque un día me grité tanto, me insulté tanto, que pensé ese era el fondo de mi pozo. Ese fue el instante en que contemplé se había ido la luz, pude preguntarme si quería vivir así".En el sentido texto, la hija del conductor de Intrusos también se ocupó de las redes sociales, lugar que por momentos fue su refugio, pero también su enemigo:No puedo aceptar responsabilidad por aquellos que exteriorizan m..... impunes detrás de una pantalla, porque considero que hablar es mucho más fácil que luchar, que opinar sobre la vida de los demás toma menos esfuerzo que ocuparse de la propia, pero me encuentro en la vereda que deseo".A pesar de su dureza, el mensaje de la hija de Jorge Rial cierra con una luz de esperanza, aun sabiendo que queda mucho camino por recorrer: "Una que despierta cada mañana queriendo ser mejor. queriendo sentirse mejor. ¿