"El más bueno y guapo": la tierna dedicatoria de Mariana Fabbiani

Mariana Fabbiani se encuentra "remando" con su programa "Mamushka" en la lucha por el rating luego de que las autoridades del canal decidieran cambiar de horario el programa de entretenimientos. Por ese motivo, la conductora se refugió en su familia y le dedicó un posteo muy especial a su hijo, quien cumplió seis años ayer.Cabe destacar que la famosa conductora de El Trece también es mamá de Matilda, hija de su relación con Mariano Chihade, su actual pareja.El posteo fue muy celebrado por sus seguidores, quienes notaron el increíble parecido físico entre Mariana y su hijo. De esta forma, la conductora se alejó por al menos un rato de los problemas laborales para concentrarse en su familia. Mariana está lidiando a diario con dos novelas extranjeras de Telefe.Cuándo El Trece cambió por completo el horario de la tarde durante las últimas horas, Mariana explotó de furia en las redes: "Estamos felices y agradecidos de superar las expectativas y números de un programa que nació en el momento más difícil para la televisión y para entretener a la sociedad. Gracias por acompañarnos todas las tardes y por devolvernos el amor con el que hacemos cada programa. Hoy promediar más de 7 puntos (más de lo que me pedía el canal) y lograr ser lo más visto de la tarde es un orgullo", expresó la conductora, enojadísima."Hay veces que dan ganas de patear el tablero. Siempre educada yo? poniéndole todo el esfuerzo y trabajo porque así me enseñaron que se logran las cosas. Pero hoy parece que no alcanza. ¡Gracias por estar siempre ahí! Hoy me harté y tenía ganas de compartirlo? los quiero", agregó la conductora, declarándole la guerra a las autoridades del canal.