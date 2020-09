Julio Iglesias explicó por qué tiene problemas para caminar

Tras las imágenes de Julio Iglesias caminando ayudado por dos asistentes hubo muchas especulaciones sobre su estado de salud. Ante esto, el cantante decidió romper su silencio, a través de sus redes sociales, y llevar tranquilidad a sus fans. Contó que sufrió un pequeño accidente doméstico y por eso tuvo algunos problemas para caminar, pero -aclaró- que ya se está recuperando."Siempre pensé que recordar era como dar marcha atrás a mi vida y vivir atado al pasado. Hace dos meses y medio casi me rompo la pierna derecha y el tobillo izquierdo en una caída tonta desde un pequeño puente de mi casa. En este tiempo, que he estado sin poder casi andar y haciendo mis ejercicios de recuperación, me he entretenido dando una vuelta por mi pasado", contó el artista español, de 76 años, en su cuenta de Instagram para calmar a sus seguidores que se mostraban preocupados por su salud.Al tiempo que compartió un video de una de sus actuaciones estelares. "He visto conciertos con pequeñas historias muy simpáticas que quiero compartir con todas mis gentes. Esta pequeña "grande" historia es una prueba de ese legado increíble que me han dado tantas y tantas gentes con tanto cariño. Gracias, gracias, gracias!", escribió como epígrafe.Entre los fans, hubo mensajes de cariño y aliento: "Ánimo querido Julio, siempre serás el más grande", "Eres el mejor", fueron algunos de los comentarios.Mientras que el Covid-19 ha sido el gran protagonista de este verano europeo, el cantante pasó gran parte de esta temporada en la República Dominicana mientras que su mujer, Miranda, y sus hijos pasaron unos días de vacaciones en Marbella. Julio consideró oportuno no viajar durante estos meses, debido a la pandemia y al incidente, pero ha recibido visitas de Miranda en este tiempo.La pareja cumplió el pasado 24 de agosto su décimo aniversario de boda y treinta de amor. Sin embargo, no pudieron festejarlo, pero pronto se reencontrarán en cuanto terminen las vacaciones y celebrarán su aniversario. Fuente: (La Nación).-