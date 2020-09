Jésica Cirio habló de su intimidad con Martín Insaurralde en la cama

Jésica Cirio dio una entrevista al ciclo televisivo La jaula de la moda y respondió a una curiosa pregunta. Consultada sobre su intimidad con Martín Insaurralde, la conductora habló de todo y comparó al intendente de Lomas de Zamora con Superman, respecto a su performance sexual.Luego de que Insaurralde fuera internado tras dar positivo en el testeo de coronavirus, la pareja pasó varios días separada. A pesar de todo, Cirio explicó que la cuarentena los "benefició" ya que les permitió compartir más tiempo y estar menos "a las corridas"."De verdad, y capaz que lo digo y me mata, realmente increíble porque estamos enamorados fatales", dijo en el ciclo que conduce Horacio Cabak. "Pensá que el año pasado me la pasé mucho tiempo afuera", explicó. Después, agregó: "Me la pasaba viajando por el mundo, entonces estábamos más a las corridas. Creo que esta pandemia hizo que estemos melosos: hay "te amo", besos, abrazos, nos quedamos en la cama....".En ese momento, Cabak interrumpió a Cirio y le preguntó con qué superhéroe lo compararía por su performance en la intimidad. "No sé. . . Superman", respondió.Además, la conductora aseguró que la familia se encuentra muy unida en este contexto. "La verdad es que fue muy lindo", dijo, por la posibilidad de pasar más tiempo con su hija y esposo. "No solo la conexión con Martín sino también con Chloe. Disfruté mucho. El otro día lo abracé cargándolo y le dije 'no puedo creer cómo estamos'. Cuando era más chica, primero no pensaba en casarme, no pensaba en tener hijos y mucho menos que me dure tanto un amor", manifestó.