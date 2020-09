Nati Jota: "Me escriben muchos flacos, más de los que hubiera pensado"

Nati Jota estaba muy enamorada de Bruno Siri. Se le notaba cada vez que hablaba de él, o cuando mostraba imágenes de su relación. Incluso, ahora se arrepiente de haber manifestado todas esas declaraciones de amor. La separación del jugador de rugby ya la había puesto mal. Verlo con Ivana Nadal, a quien ella consideraba amiga y quien le mandaba mensajes de consuelo y apoyo tras la ruptura, la terminó de derrumbar.

Intenta llevar este período amargo de la mejor manera. A veces puede. Pero otras no. Y cuando cae al abismo de la angustia, el fastidio y la depresión necesita desahogarse con lo primero que tiene a mano, que suele ser el celular. Y sus redes sociales, que le permiten manifestarse.Molesta, cansada ya de ver las fotos y fotos y fotos que ella sube a Instagran abrazada, enroscada y melosa con su ex, explotó. "Eras mi mejor plan, pelo...", escribió.En un reciente "vivo" de Instagram que protagonizó con Lizardo Ponce, Nati había prometido "tomarse bien" la catarata de imágenes que circulan de Ivana con Bruno Siri, el rugbier chaqueño con el que Nati salió por casi dos años. "¿Qué puedo hacer? Yo no las quiero ver, no me interesa, pero me resulta imposible. Entonces tengo que tomármelo a bien".

"Me escriben muchos flacos, más de los que hubiera pensado. Pensé que la mina con el corazón roto les iba a dar cringe, pero no. Al revés. Lo que no sé es si quieren hacerse famosos o por ahí piensan que pasando por mi después se pueden c... a Ivi Nadal" soltó, resignada, en el mismo vivo. (Dar Cringe: según el diccionario no escrito de la comunicación digital, sería algo así como "dar vergüenza").Relejada, dijo que espera "enamorarme otra vez y hacer la misma pelo. . . que hice antes, eso de mostrar la relación por todos lados porque no te podés aguantar las ganas".