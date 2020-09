La romántica propuesta de matrimonio que jugador le hizo a su novia entrerriana

Detalles de su relación: Cómo se conocieron y cómo viven el día a día

Diamante, su lugar

Tras casi seis años de noviazgo, Sebastián Palacios, actual futbolista de Newell´s Old Boys, le propuso casamiento a la entrerriana Johana Herbel. La sorprendió con una propuesta muy romántica que ella no esperaba. Todo sucedió en la casa en la que viven actualmente, en Rosario."Fue una gran sorpresa para mí. Era un tema que siempre veníamos hablando, pero por el ritmo de vida que llevamos lo postergábamos. Cuando queríamos casarnos vivíamos afuera. Después vinimos y decidimos buscar la bebé. Siempre pasaba una u otra cosa. Siempre le dije que tenía que estar la propuesta, yo lo esperaba a eso. El día menos pensado pasó", relató en diálogo con el programa, deContó cómo fue ese mágico momento y aseguró que "yo no estaba. Él había coordinado con una amiga para que me invite a pasar la tarde en su casa. Fui con mi hija Vicenta. Mi amiga me hacía tiempo, ya no sabía qué más hacer para que yo me quede. Pasa que llega un momento en que las nenas empiezan a pelearse, les da sueño y yo ya me pongo nerviosa y me quiero ir a mi casa"."Mi amiga vive cerca. Seba me había dicho que se iba a juntar a tomar mates con un amigo mientras yo la visitaba. Cuando volvimos vi que la casa estaba toda oscura. Bajé de la camioneta y empecé a escuchar música. Abrí la puerta y me puse a llorar. Era nuestra propia casa, pero no parecía por cómo estaba todo preparado. Vi todo, la canción, él ahí, no podía creer lo que me estaba pasando", relató Johana, al recordar cómo el "Tucu" la esperaba con la casa llena de globos en forma de corazón, pétalos de rosas, velas y el anillo para proponerle matrimonio.Consideró que "esto de la pandemia nos llevó a que a cada momento tratamos de hacerlo mucho más especial. Todo lo que se pueda hacer y compartir se está disfrutando más", aunque aseguró que "jamás me hubiese esperado algo así de él porque no suele ser tan romántico, pero sintió que tenía que hacérmelo así".Habló también sobre su pequeña hija Vicenta, que actualmente tiene 10 meses. "Voló el año, ha vivido casi toda su vida en pandemia. Cuando empezó todo esto ella tenía cuatro meses recién cumplidos. Como vivimos en Rosario igualmente pudimos disfrutar de salidas porque se habilitó todo. Ahora aumentaron los casos y se está volviendo atrás con algunas actividades. Pero ella pudo salir al parque, a almorzar con nosotros, a compartir otras cosas porque si no creció prácticamente dentro de la casa".Hasta el momento no han hablado sobre una posible fecha de casamiento, debido a que no se sabe cuándo podrán hacerse eventos. "Tampoco sabemos cuál va a ser el futuro de Sebastián, si seguiremos en Rosario, si volvemos a Buenos Aires, hay que esperar para confirmar eso y ahí poder ver dónde podemos hacer la fiesta", remarcó.La idea que ambos tienen es la de hacer una gran fiesta. "Esto también hizo que la fuéramos postergando. Cuando vivíamos afuera no teníamos el tiempo para organizarlo bien. Después buscamos a Vicenta y ya se hizo un poco más difícil. Después que pase esto de la pandemia creo que va a ser un buen momento", expresó.Para ella "fue un día cualquiera, que no me esperaba, y él volvió el momento especial. Estaba presente nuestra hija, fue partícipe de todo. Ella estaba ahí jugando con los globos, llevándose a la boca los pétalos. Vicenta estaba ahí compartiendo todo"."Mi familia está feliz porque nos ven bien, saben que es un momento hermoso de nuestra vida, que estamos felices con la familia que formamos. El día de la propuesta no me lo esperaba, no estaba arreglada ni nada, pero fue un momento hermoso que va a quedar en mi memoria para siempre", dijo.Habló también de su relación y cómo es compartir la vida con un futbolista y señaló que "para mí que comparto el día a día con Seba él es eso, más allá del jugador de fútbol. Al principio me costó porque yo estudiaba en Paraná. Empezamos la relación y él estaba jugando en Boca. Cuando íbamos a cualquier lado todos se le acercaban y para mí era como raro, no estaba acostumbrada. Vivíamos en Córdoba y la gente lo quiere mucho allá. A veces me pedían fotos a mi y me daba vergüenza porque yo no soy nadie. La gente te agarra cariño porque les gusta ver cómo uno comparte el día a día".Sobre cómo se conocieron, contó que "el debutó el Boca y lo dieron a préstamo a Unión de Santa Fe. Como estudiaba en Paraná tengo muchas amigas en Santa Fe y siempre salíamos allá. Él dice que me vio en un bar, preguntó mi nombre y me empezó a escribir por Facebook. Yo no respondía. En 2015 estábamos viendo un torneo de verano de Boca y River. Seba hizo una asistencia y un gol, ya había vuelto a Boca. Yo estaba con mis amigos y hermanos y les comenté que él me escribía. Le respondí, pero de cholula, sin esperar nada. Me contestó que si era hincha de Boca tenía que ir a verlo a la cancha. Una de mis amigas me acompañó, fui a la Bombonera, lo conocí y arrancamos"."Al principio era todo a la distancia. Él tuvo unos días de vacaciones a los pocos meses y me dijo que se venía para Entre Ríos. Nos habíamos visto muy pocas veces y él decidió que quería venir igual. Conoció a mi familia. Mi abuela era fanática de Boca, le avisaba a todo el pueblo que venía él, hacían fila afuera de casa para sacarse fotos. Me moría de vergüenza por él, porque además es hiper tímido. Ahora cambió mucho y se soltó bastante", aseguró."Estuvimos mucho tiempo a distancia y después el último tiempo que él estuvo en Córdoba me fui bastante tiempo para allá. Después nos fuimos a México a convivir", dijo.Expresó que "extraña Diamante, su tranquilidad", aunque actualmente está más cerca para ir a visitar a su familia. "Como es una ciudad chica preferimos no ir, es más difícil pasar. Aunque a Seba le hacen hisopado constantemente porque volvió a los entrenamientos. Estamos tranquilos por ese lado, pero igual. Es mi lugar, tengo a mis amigos, a mi familia".