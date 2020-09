Oriana Sabatini tomó una decisión y pidió consejos a sus seguidores

Oriana Sabatini se encuentra transitando un extraño momento en su vida privada. Mientras que convive con el jugador de fútbol Paulo Dybala en Turin, Italia, sus papás Cathy Fulop y Ova Sabatini, su hermana Tiziana Sabatini y su abuela Beatriz Garófalo, fueron diagnosticados con coronavirus.A pesar de que su hermana y su abuela están internadas, la cantante no hizo referencia alguna sobre esta situación, sino que compartió en las redes sociales una decisión que cambiará su vida. Sabatini reveló que, después de pensar y meditar al respecto, se hizo vegetariana por su propia voluntad.Fue hace tan solo unos meses que la artista fue noticia al compartir, a través de un video, que padeció trastornos alimenticios durante 10 años. La publicación fue alabada por millones de personas en distintos países alrededor del mundo. "Después de 10 años de convivir con trastornos alimenticios, pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón, hoy me pintó subir esto. No vengo a darles ninguna lección pero si te puedo ayudar, buenísimo", escribió.Ahora, la cantante anunció que ya no consumirá carne, productos de origen animal y sustancias producidas por animales: "Hace mucho que estaba con ganas de volverme vegetariana pero nunca sentía que era el momento de mi vida para hacerlo. Hoy creo que estoy en un lugar donde tengo bastantes herramientas (no todas) para empezar".Finalmente, Oriana Sabatini pidió un pequeño favor a sus seguidores: "Me encantaría que me puedan recomendar libros, documentales y sobre todo buenas páginas Apps o perfiles de Instagram con recetas copadas y fáciles para hacer".