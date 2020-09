"Centralizar y achicar", el objetivo de la nueva cirugía de Ivana Nadal

En plena pandemia de coronavirus, Ivana Nadal decidió no esperar más para hacerse una operación estética, con el objetivo de mejorar su calidad de vida."Me voy a achicar y reacomodar mis te . . . , después de casi 12 años de la última operación", dijo la conductora hace un tiempo, y este miércoles pasó por el quirófano.Veinticuatro horas previas a la operación, Nadal entrevistó al profesional de la salud que le achicaría el busto, Diego Klersfeld, para dar detalles del motivo que la llevó a la intervención."Estoy súper feliz y un poco ansiosa, pero cero nerviosa. Tengo la energía conectada con lo que voy a hacer. Tengo las te . . . mirando para donde no tendrían que estar. Me siento pesada, me tironea la piel y hay demasiado", dijo Ivana en el vivo de Instagram, mientras el cirujano plástico la escuchaba con atención, listo para darle una devolución."Hay que centralizar, achicar. Con el paso del tiempo tenías las mamas divergentes, la mama gira al lateral y eso te incomoda para un montón de cosas. Vamos a achicar y modificar el volumen de los implantes", le dijo Diego Klersfeld, a grandes rasgos.