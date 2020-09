"Estoy asintomático", dijo Santiago del Moro al confirmar que tiene coronavirus

La ola de contagios de coronavirus en los medios de comunicación no se detiene. Y, esta vez, le tocó a Santiago del Moro. Luego de que se conociera la noticia de que Catherine Fulop, quien forma parte de su equipo en El Club del Moro por La 100, diera COVID-19 positivo, el conductor se sometió a un test de PCR. Y, en el día de hoy, dio a conocer el resultado del mismo.



"Quería simplemente contarles que me llegaron los resultados del hisopado y soy covid positivo totalmente asintómático. ¡Todos en casa estamos muy bien! ¡Gracias! Les recuerdo que seguiré transmitiendo mi programa de radio desde casa hasta tener el alta médica", escribió del Moro en su cuenta de Twitter.



Enseguida, Santiago le confirmó a Teleshow que tanto él como su mujer, María, y sus hijas, Catalina y Amanda, se encontraban en perfecto estado. Y dijo: "Estamos bárbaro, totalmente asintomáticos. No puedo decir más nada. Seguiremos en casa hasta el alta médica".



El lunes pasado, después de haber pasado el sábado en observación en Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) en Barrio Norte, Fulop contó que había dado positivo en el test de coronavirus, al igual que su esposo, Ova Sabatini, su hija Tiziana y su suegra, Betty. Y que había comenzado a levantar fiebre el viernes anterior, justamente, cuando terminó el programa de del Moro. Fue por este motivo que las autoridades de la emisora, que comparte edificio también con Radio Mitre, decidieron testear a todos sus empleados.



A partir de ese momento se comenzaron a detectar contagios de personas que, hasta entonces, no habían manifestado ningún tipo de síntoma. Tal fue el caso de Claudia Fontán y Guillermo Poggi, quienes acompañan a Guido Kaczka en No está todo dicho. Y el de Marcela Tauro, quien forma parte de los dos programas y confirmó su positivo el martes, al igual que el conductor de Bienvenidos a Bordo que hoy se encuentra transitando la enfermedad sin mayores inconvenientes.



Además del protocolo de higiene, que incluye la desinfección de los estudios a cada hora, la radio había implementado un sistema de rotación, por el cual los integrantes de los distintos programas se estaban turnando para no asistir todos juntos a la emisora y poder cumplir con el distanciamiento social. Y Del Moro estaba tranquilo sabiendo que, el viernes en que Cathy se empezó a sentir mal, él no había estado en el edificio de la emisora.



Sin embargo, a pesar de los recaudos, Santiago no pudo evitar el contagio. Y, aunque ya confirmó que mientras su salud se lo permita seguirá conduciendo su programa matinal, que lidera el share de la primera mañana en FM, la realidad es que Del Moro estaba a punto de debutar con Marterchef Celebrity por Telefé. Y que, posiblemente, el estreno del reality deba retrasarse.