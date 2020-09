Espectáculos

Había sido denunciado por violación

Miércoles 2 de Septiembre de 2020

Hallaron fallecido a DJ creador de un famoso hit en los años 90

El DJ neoyorkino Erick Morillo, reconocido mundialmente por el hit "I like to move it", fue hallado muerto en su residencia de Miami, a los 49 años, en momentos en que era investigado por una denuncia de violación.