Marcela Tauro dio positivo de coronavirus

Marcela Tauro anunció a través de sus redes sociales que dio positivo de coronavirus. Es el cuarto estudio que se había realizado luego de estar en contacto estrecho con casos positivos."Buen día. Quiero avisarles que di positivo en el estudio Covid. Después del cuarto hisopado. Estoy sin síntomas, aislada. Bien de salud y ánimo. Gracias a todos", escribió Tauro en su cuenta de Instagram.Y continuó explicando su situación familiar frente al contagio: "Estoy bien, siguiendo los pasos médicos. Sin síntomas. De buen ánimo y aislada. Mi hijo lleva 20 días con su papá. Mi hermana en su casa. Y mi mamá aislada de mí". "Les pido que no me llamen, pues no hice a tiempo en hablar con mi hijo ni con mi novio ya que los medios llamaban", pidió.Tras decir que era el cuarto hisopado que se hacía y el cuarto protocolo que la aisla, lanzó: "Realmente es muy desgastante". Luego explicó que en esta ocasión, debió someterse a un nuevo estudio porque "Yo trabajo en el programa de Santiago del Moro que es El Club del Moro y el de Guido Kaczka que es No está todo dicho, ambos están en la 100 y hubo un caso, el de Catherine Fulop, que si bien yo no tuve contacto estrecho porque nos dividimos los días, pero si dieron positivo dos compañeros en el programa de Guido".Previamente, la periodista había sido hisopada cuando Alejandro Fantino dio positivo de coronavirus. En las demás situaciones debió ser hisopada por contagios en la radio.