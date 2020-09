Ivana Nadal dice que ella es un ser de luz y que el mundo no la comprende

En los últimos días, Ivana Nadal quedó envuelta en una polémica en las redes sociales. La modelo recibió un aluvión de críticas de distintos usuarios luego de comparar a un hater con un violador.Al hacer referencia a los comentarios negativos que le hacen llegan en Instagram hizo una declaración que fue repudiada por sus seguidores. "Esa persona que es un violador o un asesino, un hijo de re mil . . . que uno lo define como una basura, también fue un bebé inocente, no nació con todo esto. Así fue como se formó, ¿qué cosas le pasaron en su vida para llegar a ser eso?", comenzó diciendo en un video que publicó en sus historias.Luego, la modelo se preguntó: "¿Se piensan que (esa persona) se acuesta con una sonrisa y que se duerme con orgullo?Es un alma vacía, ignorante de espiritualidad, de amor".Ante eso, se refirió a esas "almas juzgadas", afirmó que a los seres humanos les "enseñan" a medir en "más grave y menos grave, a poner en casilleros" y comparó: "Si violás un bebé es más grave a si me insultás en las redes sociales. Todos están dando maldad al mundo".Sus dichos generaron polémica de manera automática. Por esa razón, Ivana decidió publicar un descargo que terminó provocando mayor controversia en las redes sociales."Podrá ser conflictivo para el mundo que expongas tus ideas y que seas de la forma que eres, pero tú no eres lo que otros dicen, tú eres lo que sabes que eres", manifestó la modelo al compartir un texto en Instagram en el cual habla de las "características de los seres de luz"."Desde temprana edad ve sus diferencias con las personas de su entorno. Pueden llegar a sentir fuertes momentos de soledad, rechazos e incomprensión. Los seres de luz se sienten atraídos por ayudar a los demás, actúan desde la real bondad, siendo sensibles y empáticos", dice el mensaje que subió Ivana a dicha red social.En el final del posteo, la modelo afirma que "los planes cósmicos nos llevan nuevamente a buscar y entregar esta luz interna al mundo, como ya se viene haciendo".Esta no es la primera vez que la modelo queda en el ojo de la tormenta por sus declaraciones. A principios de julio compartió un video de "autoayuda", titulado "Empatía", donde se refirió a cómo las personas transitan situaciones dolorosas."El estrés proviene de problemas y dolores que tenemos internamente. Entonces, ¿por qué nos entregamos simplemente a decir que es estrés y no analizamos y sanamos ese problema? Muchas veces, uno me va a decir 'mi problema no tiene solución porque es que mi papá murió, ¿qué querés que haga?'. Quiero que lo sueltes, que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque tu papá murió. Quiero que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque te separaste", expresó en esa ocasión.En esa misma línea, Ivana causó más polémica con los ejemplos que usó: "Quiero que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque te falleció alguien. Puede ser tu hijo, no hace falta que sea alguien más grande. Puede ser alguien más chico. Puede ser alguien no tan apegado a vos en cuanto a lo familiar, pero cercano a vos en cuanto tu vida. Puede ser que se te haya ido un apoyo, o que te hayan dicho que tenés una enfermedad".Y agregó: "Puede que vengas con esta enfermedad hace un montón de años y ahora estés en un pozo depresivo. Puede ser que tu dolor sea estar envuelto en una nube negra, que todo sea oscuro y no haya ni un halo de luz que te de ganas de levantarte. Bueno, laburalo porque estás en esta vida para estar bien, para soltar todos esos dolores".En Twitter, muchos usuarios no le perdonaron que hablara de un tema tan delicado como la salud mental sin ningún tipo de fundamento y la tildaron de dar un mensaje superficial.