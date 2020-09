Quiere abrir la pareja y revela cuál es tu target para cambiar al marido

Desde que el período de aislamiento se anunció, una de las cosas que ocupan a los medios es consultar cómo lo transitan los famosos. Esta vez fue el turno de Ximena Capristo (43), quien en conversación con Bendita relató cómo son sus días.La morocha le dijo a su conductor, Beto Casella, que aprovecha los días de cuarentena para entrenar. "Me tengo que poner en forma", dijo mientras hablaba de las vitaminas que toma para complementar el ejercicio físico.Después de bromear con Casella sobre un posible cambio de pareja, reemplazando a su marido, Gustavo Conti, por otro hombre, ella fue contundente. "Mi target sería uno de 30. ¡Voy a cambiar uno de 45! Mi target sería 30, 32. Para vieja estoy yo", dijo sin dudar y generando la risa del conductor.

Después, la exparticipante de Gran Hermano contó que aprovecha para salir a andar en bicicleta y que se está preparando para empezar una obra de teatro vía steaming. Pero la parte más desopilante se dio cuando Vicky Braier, conocida como Juariu, le hizo tres preguntas por la paz mundial. "Si Gustavo aceptara abrir la pareja, ¿preferís que su primera aventura fuera con Pampita o con Nicole?", lanzó la periodista."Las dos son hermosas. Es lo mismo. A él le gustan las rubias, pero se casó con una morocha", respondió. "Tenés que vivir lo que queda de cuarentena en un monoambiente, ¿con Nacha Guevara o con Esmeralda Mitre?", preguntó. "Ay por favor. Me parece que con Esmeralda me voy a divertir más", expresó."Por un millón de dólares tienen que hacer un trío con Gustavo, solamente una noche, ¿con el Mago sin dientes o con Jacobo Winograd?", consultó Juariu. "¡Ay qué horror! Me parece que con ninguno de los dos. A veces la plata no hace la felicidad. Esa mancha del tigre no me la saco nunca más", finalizó.