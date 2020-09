La nueva novia de Brad Pitt está casada pero apuesta a una relación abierta

Ver esta publicación en Instagram ?? Una publicación compartida por Nico (@nico.potur) el 24 de Ago de 2020 a las 3:17 PDT

La modelo Nicole Poturalski, la nueva novia de Brad Pitt, es partidaria de las relaciones abiertas. La prueba está en que sale con el actor aunque sigue casada con el conocido restaurador alemán Roland Mary a quien se encuentra unida desde hace ocho años y con quien tiene un nene de siete. Según amigos del cocinero, la pareja se conoció el verano pasado en el local de Mary en Berlín cuando Pitt se encontraba en la ciudad promocionando su última película. "Todavía están casados, pero se podría describir su relación como un matrimonio abierto", dijo un vocero de Ronald Mary al Daily Mail. "Él estuvo casado varias veces y tiene cinco hijos. No le interesan la negatividad o los celos".La modelo nacida en Polonia voló a Los Ángeles unas semanas después de conocer al actor, y ella y Pitt comenzaron a salir, incluso fueron juntos a un concierto de Kanye West en noviembre, según Page Six. La pareja se movió con discreción por lo que su relación pasó inadvertida. Es más, al intérprete se lo vinculó con otras mujeres. Desde que Pitt se separó de Jolie fue relacionado a varias mujeres famosas, como Siena Miller, Charlize Theron y Alia Shawkat. Con esta última se lo vio con frecuencia, pero fuentes cercanas al actor aseguraron que "son solo amigos". En enero el actor hizo una referencia irónica a su vida amorosa durante su discurso por el premio que recibió en los Globo de Oro: "Quería traer a mi madre, pero no pude porque dicen que salgo con cualquier persona con la que me ven. Y eso sería incómodo".Hay algunas pistas sobre su secreta relación. Poturalski publicó varias imágenes en sus redes sociales que hacen referencia a su "amor" y a su "media naranja", aunque no especificó directamente si se refería a Pitt o a una pareja anterior. El 28 de marzo, la modelo subtituló así una publicación de sí misma: "Los sábados son para mí días para la autorreflexión, leer libros y pasar tiempo con mi media naranja". "Extraño los paseos con mi amor", escribió en una publicación del 26 de febrero junto a una foto suya en la que caminaba por Los Ángeles.El intérprete, de 56 años, y su nueva pareja fueron vistos por primera vez la semana pasada en Francia cuando llegaban al aeropuerto de Le Bourget, en las afueras de París. Un vocero del actor confirmó la relación: "Se están viendo, están disfrutando de unas vacaciones juntos". El actor y la modelo se dirigieron al castillo que él tiene en el sur del país europeo. Antes, Poturalski llegó al aeropuerto Charles de Gaulle de París desde Berlín, mientras que Pitt lo hizo desde Los Ángeles. La pareja pasó estos días en el Château Miraval, que tiene su propia bodega y 35 habitaciones, y donde Pitt se casó con su ahora exesposa, Angelina Jolie, en 2014. Hace más de 10 años, Pitt y Jolie compraron la lujosa propiedad por unos 60 millones de dólares. La propiedad está ubicada en un terreno de gran extensión en el municipio de Correns.Poturalski desarrolló su carrera como modelo en Nueva York, París y Milán y protagonizó portadas de revistas como Cosmopolitan y Marie Claire. También es una de las favoritas de la diseñadora británica Vivienne Westwood. Actualmente trabaja con las agencias Next Management en Los Ángeles y A Management en Alemania. Nicole es de Bergkamen, en Alemania, y es de ascendencia polaca.En su página de Facebook, la modelo indica que es soltera, aunque está casada, y que su antigua ciudad es Varsovia. A los 13 años quería ser bióloga marina, pero fue descubierta por un cazatalentos en Disneyland París y sus padres le permitieron dedicarse a la profesión. Fundó una organización dedicada a ayudar a los tiburones. Tras 10 años en las pasarelas internacionales, habla cinco idiomas.El romance de Pitt se hizo público cuando su batalla judicial con su ex Angelina Jolie se está complicando de nuevo. Jolie intenta recusar al juez de su caso de divorcio, alegando que el magistrado no fue lo suficientemente franco sobre tratos anteriores con uno de los abogados de Pitt. Los abogados de Pitt señalaron en los documentos judiciales que respondieron que el juez fue el que eligió Jolie para casarse en 2014. Fuente: (El País de España).-