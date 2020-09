Florencia Peña recibió una demanda millonaria de un conocido actor

Hace 7 años, Florencia Peña conducía un programa llamado "Dale la tarde" junto a Mariano Iúdica. Durante una entrevista con Atilio Veronelli, se produjo una discusión que habría incluido un empujón contra Eugenia Lemos, cronista del programa, y la conductora definió la actitud del actor como un hecho de "violencia de género".



Esto hizo que Atilio iniciara una demanda millonaria que llegará pronto llegará a instancias definitorias. Según explicó en Confrontados, Débora Hambo, abogada de Veronelli, se cansaron de esperar que Flor Peña participe de las mediaciones por eso se solicitó a la justicia que se eleve a juicio o que se intime a se presente para llegar a un acuerdo en la causa por daños y perjuicios.



La demanda fue hecha por el actor en el 2014 y Florencia Peña nunca se presentó a ninguna mediación. Veronelli en su momento solicitó un resarcimiento económico que rondaba los 400.000 pesos, pero con el paso del tiempo el monto se engrosó.



"A Atilio se le cerraron muchas puertas y quedó estigmatizado como un hombre que es violento contra las mujeres", dijo su abogada.



"Yo defiendo activamente a las mujeres y además vengo de tener un sueño que tiene que ver con la violencia de género y la violencia de género no es solamente que un hombre le pegue a una mujer, esto también es violencia de género", había dicho Flor Peña luego de terminar el móvil con Veronelli.



Según la abogada de Veronelli desistieron de avanzar contra Eugenia Lemos porque la encontraron "frágil" y sobre la demanda contra Florencia explicó: "El daño no lo genera la cronista sino la figura que representa Flor Peña. No tiene que ver con su economía sino con la trascendencia de sus dichos, con el peso que tiene en el público lo que ella dice. A Atilio se le cerraron muchas puertas y quedó estigmatizado como un hombre que es violento contra las mujeres".



Veronelli y su representante legal esperan poder llegar a un acuerdo lo antes posible o que avance el juicio. Por su parte, Florencia no volvió a expresarse sobre el tema, pero sostiene de manera firme las convicciones feministas que la llevaron a cuestionar el accionar del actor, publica Paparazzi.

Fuente: Paparazzi