Eduardo Feinmann recibió el alta tras estar internado por coronavirus

Tras una semana de internación por complicaciones derivadas del coronavirus, Eduardo Feinmann recibió el alta médica el lunes a la mañana.



El periodista fue trasladado desde el Sanatorio Otamendi hacia su domicilio donde continuará con la recuperación. El pasado 19 de agosto, el conductor de A24 y Radio Rivadavia confirmó en su cuenta de Twitter su resultado positivo en covid-19, por lo que se encontraba en aislamiento.



"Por la tarde me dieron el resultado confirmándome que es positivo. Quiero aclarar que hasta después del resultado, no tuve síntomas más que una afonía y una febrícula reciente posterior a la confirmación del mismo", detalló en su momento. Días después, Feinmann comenzó a levantar fiebre y debió ser internado con un cuadro de neumonía bilateral.



Según explicó su compañera Marcela Tauro, Feinmann ingresó al sanatorio el 25 de agosto para estar "mejor monitoreado" y detalló: "Ya le había dado positivo, no es que no tenía síntomas. Lo que quiero decir es que se agravó. No había podido dormir mucho por la fiebre, le recetaron un analgésico y no le bajaba".



El presentador logró evolucionar de manera favorable y abandonó el centro médico con buen ánimo y agradecido con el personal que lo atendió, según confirmó "Teleshow". En los próximos días se espera que regrese a su labor en los medios.