Lady Gaga fue la gran ganadora en los premios MTV

Con cinco estatuillas, entre las que destacan a la artista del año y a la mejor canción del año por "Rain on me", en colaboración con Ariana Grande, Lady Gaga se alzó como la gran vencedora en los premios MTV 2020, que se celebraron ayer en una ceremonia realizada desde distintos escenarios al aire libre en Nueva York, a raíz de las recomendaciones de distanciamiento social por la pandemia de coronavirus.



En este contexto, además de haberse consagrado en cinco rubros, la artista llamó la atención por los particulares tapabocas que usó a lo largo de la ceremonia, todos ellos con diseños especiales a tono con sus habituales excéntricas vestimentas, según consigna la agencia EFE.



Además de los rubros mencionados, Lady Gaga se quedó con el galardón a la mejor colaboración y mejor videoclip, ambos por el tema registrado junto a Ariana Grande; y con el nuevo premio Tricon, por su labor filantrópica.



La banda de K-pop coreano BTS también tuvo su gran noche con cuatro premios, al mejor grupo, mejor artista pop, mejor K-pop y mejor coreografía; en tanto que Maluma y J Balvin se adjudicaron la categoría mejor tema latino por "Qué pena".



Uno de los momentos más impactantes de la noche lo protagonizó The Weeknd, ganador del mejor video del año y canción rhythm & blues con "Blinding lights", que dedicó mensajes recordatorios a las víctimas de violencia racial por parte de la policía y reivindicó el movimiento Black Lives Matter.



En otras categorías, Machine Gun Kelly se llevó el galardón al mejor videoclip alternativo por "Bloody Valentine"; Doja Cat a la mejor artista revelación; Megan Thee Stalion al mejor vídeo hiphop por "Savage"; y Coldplay al mejor vídeo de rock por "Orphans".



La anfitriona de la velada fue Keke Palmer, quien se convirtió en la primera mujer afroamericana en ocupar ese rol y realizó su tarea desde el famoso edificio Empire State Building.