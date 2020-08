Mientras derrocha sensualidad en bikini, habló de su triple operación de nariz

Mónica Ayos reveló un insólito recuerdo de su paso por el quirófano. Acompañada de su marido Diego Olivera, la actriz reconoció que se operó la nariz tres veces y lo acompañó con una divertida anécdota.Jey Mammón, en su ciclo "Estelita en Casa", le consultó a la actriz radicada en México por sus cirugías: "¿Tienen alguna operación? Yo me hice de apendicitis, no sé si cuenta"."¿Tenés tiempo? De salud o de estética", dijo la artista de 48 años entre risas. Y agregó: "Debo ser la única en el mundo que tiene una nariz que se emancipó, volvió a crecer y tiene pasaporte propio. . - me operé la nariz tres veces".Acto seguido, confesó: "Me operé tres veces la nariz porque me volvía a crecer. Me fui al quirófano para estar divina y a los cuatro meses me crecía otra vez".Ese mismo sentido, el humorista le preguntó a Ayos por un sensual recuerdo del pasado: "Escuchá Mónica. ¿La tapa de Playboy la tenés?", indagó Estelita. Pero fue Olivera el que intervino en la respuesta. "La guardo yo", reconoció entre risas."Fueron dos. La misma tapa de Argentina se hizo tres meses después en México, se reeditó", confirmó la actriz. Acto seguido, el actor adhirió: "Yo fui tapa de Playboy". Tras sus palabras, Mónica finalizó con una fuerte carcajada: "Pero adentro vestido. No cuenta flaco. Acá la que se puso en pelotas fui yo".