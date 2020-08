Por qué "Patty" se bajó de El Chavo del 8 en su momento de mayor éxito

Patty fue la nena inocente que llegó a la vecindad de El Chavo del 8 para enamorar al personaje que interpretaba Roberto Gómez Bolaños y a Quico.Ella era la "niña bonita" y, en un principio, la idea del creador de Chespirito era que estuviese en solo tres capítulos, pero al ver la repercusión que generó en el público Patty se quedó por un tiempo más. Puntualmente, durante 25 episodios grabados entre 1978 y 1979. Porque después, en su pico de éxito, la niña se hizo humo de la tira.Sucede que la persona que le dio vida a dicho personaje, Ana Lilian de la Macorra, no era estrictamente actriz sino que, cuando le ofrecieron el papel, estudiaba psicología y trabajaba como asistente de producción y editora de contenidos en Televisa.Ella no era la primera "Patty" del programa: antes de De la Macorra hubo dos más: Patty Juárez, en 1972 y Rosita Bouchot, en 1975. Por alguna razón, algo no cerraba con ese personaje y, al emprender una nueva búsqueda, Gómez Bolaños se lo propuso a ella.Así fue como la joven cambió completamente su rumbo en el canal donde trabajaba y debutó delante de las cámaras. Patty aparecía principalmente en la escuela, en la vecindad y en la fonda de Doña Florinda.Pero un día dijo "basta" y se retiró para siempre de los sets, a pesar de las atractivas condiciones que le ofrecieron para convencerla. "No era mi rollo, mi corazoncito no quería. Nunca me atrajo ir por esa vía. Pues siempre dije "no, gracias"", dijo la mujer, años atrás.¿Qué hizo "Patty"? Siguió con su camino original: se recibió de psicóloga y se dedicó a trabajar con sus pacientes.