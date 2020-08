Afirman que Lavezzi terminó su relación con Natalia Borges: Las causas

Pocho Lavezzi sorprendió a muchos con su entorno para transitar el aislamiento social y obligatorio. La llegada de la pandemia lo agarró con su novia Natalia Borges en Saint Barth, una isla maravillosa en plenas aguas caribeñas.



En esos primeros meses, lejos de angustiarse por las restricciones y los aeropuertos cerrados, el futbolista disfrutó las mieles del amor. Con todo lujo, en un resort exclusivo, que costaba 25.000 euros la noche. Así andaba el delantero, con tanto sentimiento, que luego se rumoreó con la posibilidad de un embarazo.



Todo marchaba viento en popa para la pareja, que se mostraba cotidianamente en las redes sociales, siempre acaramelados, envueltos en un lazo indestructible. No obstante, el panorama cambió, como vientos huracanados que azotaron la playa.



Con la reapertura de algunas rutas aéreas, el Pocho se subió a un avión para retomar a Europa, por eso estuvo en Saint Tropez, París e Ibiza, donde se encontró con amigos y su hijo Tomas (15 años). Mientras, Natalia se trasladó a Nueva York para retomar de a poco su carrera de modelaje.



La lejanía pareciera que fue apagando el fuego. Así que los posteos juntos ya no fueron moneda corriente, ni siquiera los intercambios de likes.



Juariu, la panelista de Bendita TV descubrió el dato más contundente. Pocho no sigue más a Borges en Instagram, al igual que la morocha tampoco al jugador de fútbol. Y como si fuese poco, la brasileña comentó un mensaje de la plataforma digital que rezaba: "Demasiada mujer para el Pocho". Natalia respondió con una risa, lo que avalaría la teoría de que ya no están juntos.

Fuente: Paparazzi