Operaron a Jorge Lanata y le hicieron test de covid-19

Jorge Lanata fue sometido a una intervención quirúrgica por un forúnculo el sábado a la mañana. Según pudo averiguar Teleshow, era una molestia que lo aquejaba hacer varios días, y el viernes pasado le había impedido conducir su programa en radio Mitre. Fue una cirugía menor, con un postoperatorio que supuestamente no debería traer mayores complicaciones. Sin embargo, debió quedar internado en la Fundación Favaloro y no podrá hacer su programa esta noche.



El periodista quedó dolorido tras la cirugía y, además, levantó unas líneas de fiebre, por lo tanto el centro médico aplicó el protocolo propio del COVID-19, en sintonía con las normas sanitarias que rigen actualmente, y le realizaron el test de coronavirus. Por precaución, Lanata debe permanecer internado.



"Él está bien", informaron a Teleshow fuentes cercanas a Lanata. De no haber complicaciones, el lunes o el martes ya regresaría a su hogar.



En el último tiempo Lanata tuvo que enfrentar diferentes problemas de salud. En el 2019 estuvo internado en cinco oportunidades. La primera duró 15 días y fue por una gastroenteritis. Después tuvo otros virus (conjuntivitis y gripe A), y a fin de año sufrió una serie de caídas que fueron determinantes para que tuviera que poner una pausa a su actividad laboral.



Estuvo internado dos meses en el Fleni, donde logró grandes avances, pero no podía sentarse a raíz de los fuertes dolores que le ocasionaba un problema en la espalda. Por este motivo, sus médicos determinaron que debía realizarse una cirugía que en la Argentina no suele hacerse, por lo tanto tuvo que viajar a un centro médico especializado en Nueva York.



Finalmente, en los primeros días del año Lanata fue operado con éxito de una cifoplastía en el Hospital Presbiteriano de Nueva York. Fue una intervención corta y ambulatoria, de anestesia local, y rápidamente recibió el alta y regresó a la Argentina.



"Estoy caminando mucho, bajé 35 kilos y quiero bajar diez más, tuve que arreglar toda la ropa. Tenía una vértebra fracturada y se hundió, le metieron cemento donde se fracturó, quedó perfecto. No podía estar sentado", contó Lanata en Confrontados a principios de marzo. Mucho mejor de salud, a fines de mayo volvió a la televisión con la novena temporada de PPT.



El martes pasado, el periodista sorprendió al visitar el programa Mujeres, por El Trece, producido por Marcelo Tinelli. A lo largo de los últimos años los conductores mantuvieron diferentes peleas públicas con declaraciones cruzadas. "Cuando estaba llegando al estudio de La Corte pensaba 'está bien lo que hacen', porque más allá de la pelea con Tinelli me están invitando a un programa producido por ellos. Y me pareció amplio de parte de ellos", dijo Lanata al respecto en su ciclo Lanata sin filtro, por radio Mitre.



Además, independientemente de lo que pudo haber pasado en estos años, halagó a Tinelli en su rol de conductor. Y lo reafirmó en su programa de radio. "Lo que yo dije de él como conductor lo hubiera dicho en cualquier circunstancia, peleado o no, porque es lo que yo pienso. Es muy bueno".



Por otro lado, reveló la comunicación privada que mantuvo con Tinelli el martes por la tarde cuando terminó su participación en Mujeres. "Después de que salí del programa intercambiamos varios mensajes en un buen tono", indicó y, en tono de broma, celebró: "Triunfó el amor".