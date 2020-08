Se muestra muy sexy en las fotos y reveló su secreto para tomar las imágenes

El comienzo de la mesa de mujeres en la emisión de Polémica en el Bar (AméricaTV) se puso caliente. Luciana Salazar, Rocío Oliva, Silvina Escudero y Luisa Albinoni, formaron parte de la noche femenina, que tuvo la conducción de Mariano Iúdica. "La cuarentena da para estar en bo. . . ", explicó picante Escudero cuando le preguntaron por sus fotos sensuales en InstagramSalazar fue directa con ella: "Lo más gracioso es que ella se saca fotos desnuda y tiene al novio encerrado en otro cuarto, me explicas cómo es eso". Escudero respondió sincera: "Bueno chicos, la cuarentena da para todo, para sacarse fotos en bolas, para separarse sin que el otro pueda irse de la casa y resolver situaciones. La cuarentena no es fácil".A continuación, la producción del programa mostró las fotos sexys de Escudero en Instagram y en la mesa se concentraron en una de las imágenes que tiene a la bailarina dando la espalda y mostrando su cola en primer plano."Esa foto es muy fácil de sacar, yo estaba en el baño, la cámara va más de abajo, te ponés de espaldas, sacás un poquito de cola, hay que quebrar la cintura", explicó la invitada del programa mientras se paraba de su asiento y lo graficaba. La bailarina estaba vestida con un pantalón muy ajustado, de textura vinílica.Crédito: América TVAlbinoni se levantó de la mesa para aprender a posar para la selfie, pero no logró quedar igual a Escudero. "El torso tiene que estar más erguido, rodillas estiradas", le explicó la bailarina "¿Quién apreta el botón?", le preguntó Iúdica. "Tengo un inalámbrico", le respondió. "¿Cómo es? Me interesa", dijo de lejos Salazar. "Es con bluetooth", terminó de explicar Escudero.