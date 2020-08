Miriam Lanzoni contó que siente una "presencia" paranormal en su casa

En pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio, Miriam Lanzoni reveló que siente que en su casa hay una presencia. Lejos de asustarse, charló con Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre las experiencias paranormales que enfrenta en su hogar.



"Yo trato de no asustar porque cuando no estábamos en pandemia yo recibo a mis amigas, mi mejor amiga se queda a dormir. Acá en mi casa hay alguien. Siento que me cuida, es alguien bueno", expresó la actriz.



Y si bien siente que esa energía la "súper protege", sus perros están intranquilos: "Están súper alborotados, mueven la cola en una misma dirección".



En la misma línea, contó cómo se dio cuenta de que la presencia, según ella, es buena y no quiere hacerle daño. "Antes de que empezara la pandemia, estaba con una amiga comiendo y veía todo el tiempo. Y le pregunté '¿dónde sentís (que está)?', yo siento que está en un dormitorio instaladísimo. Va y me dice que en ese lugar hay alguien re bueno que me protege. Ella cree y percibe esas cosas, trabaja de eso además", explicó.



Antes de cerrar, remarcó que ella cree tanto en "la reencarnación" como en "las alas y en las almas". "Cuando la gente se muere queda el espíritu en algún lugar. Somos energía, somos materia. Hay algo que vibra que nosotros no lo vemos pero está", cerró, convencida.

Fuente: Ciudad