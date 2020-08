Dióxido de cloro: Qué complicaría la situación de Viviana Canosa

Desde que Viviana Canosa cerró en su ciclo Nada Personal tomando dióxido de cloro, todo fue un caos. Tanto la redes como los medios cargaron contra la conductora y el mediodía de este viernes finalmente se supo, por resultados fehacientes de laboratorio, que la muerte del niño de 5 años en Neuquén efectivamente fue por la ingesta de esa sustancia, por lo que un diputado de la provincia que ya había librado una denuncia contra Canosa, redoblará la apuesta.



"El chico de 5 años de Neuquén que había fallecido aparentemente por la ingesta de dióxido de cloro, después de que Viviana Canosa mostró en televisión que ella lo tomaba, los padres confesaron que le habían dado 750 mililitros de dióxido de cloro y se armó una junta médica para ver si esto era la causa de su muerte y la noticia de último momento es que efectivamente este chico murió por la ingesta de dioxido de cloro", informó Martín Candalaft en Los Ángeles de la Mañana.



"Los resultados de la autopsia que se hizo en un primer momento habían arrojado que el fallecimiento se dio por una falla multiorgánica, y se mandó a hacer los análisis de laboratorio para saber con certeza por qué se había dado esa falla multiorgánica, que en un chico de 5 años no es común, por supuesto y se determinó que falleció por la ingesta de dióxido de cloro", continuó el periodista sobre el caso que conmocionó al país.



Es por este motivo que Candalaft informó: "Esto complica la situación judicial de Viviana Canosa. Le hicieron una imputación, un diputado provincial neuquino, Mariano Mansilla, hizo una denuncia por curandería, por "prometer la cura para una enfermedad", y ahora, con estos resultados médicos, va a pedir la indagatoria para Viviana Canosa y que se adjunte los resultados médicos de estos estudios de laboratorio".



Finalmente cerró el comunicado con un resumen de las causas que están abiertas: "Por un lado la muerte del chico, por el otro la causa en la que se investiga a Canosa para saber si efectivamente ella prometió o no una cura contra el coronavirus y varias enfermedades tomando dióxido de cloro. Y finalmente la de Viviana contra todo el mundo. Hablé con Martín Leguizamón, uno de los que la asesora legalmente, y me dijo que va a ir contra varios medios y algunas notas de opinión que salieron. Es decir, va a demandar a todos aquellos medios que le hayan adjudicado el delito a ella".

Fuente: Exitoína