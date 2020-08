Jacobo Winograd, con coronavirus: "Es como estar muerto en vida"

"Me tocó a mí. No estoy exento de lo que pasa en el mundo con el coronavirus, Covid-19, este maldito virus. Hace dos o tres días tenía un poquito de fiebre. No mucho, 37.8, pero tuve chuchos de frío. Fui a la clínica, me vieron la fiebre y me aislaron, me dejaron como sospechoso y me dijeron que me iban a dejar 4 o 5 horas, que no me dejaban salir", comenzó contando el mediático en diálogo con Radio Mitre.



Luego amplió: "A los días me llamaron y me dijeron 'sos positivo'. Por eso, me tengo que quedar aislado en mi casa 10 días, la comida me la pasa mi hija por debajo de la puerta. No me muevo de mi casa, tengo todo ventilado. Hago todo el protocolo como corresponde, no salgo a ningún lado".



Por último, contó que no sabe cómo se contagió y que está muy deprimido. "La verdad es que es como estar muerto en vida. Estoy muy depresivo, no puedo creer lo que estamos viviendo. No yo, sino todos los argentinos. Lo que estamos viviendo es terrible. La verdad que estoy muy mal, ojalá que Dios me ayude", cerró.