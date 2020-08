La tildaron de "oscura" por su perfil zen: "Son almas vacías y sin evolución"

La nueva relación de Ivana Nadal con el ex de Nati Jota, le valió Muchas críticas, sobre todo cuando esta última dijo haberse shockeado con la noticia.Nadal empezó a salir con Bruno Siri sin advertir que quien supuestamente había sido su amiga podría quedar dolida con la situación.En paralelo la influencer sigue explotando su veta de consejera de autoayuda en las redes, algo que además de críticas también le trae burlas.En las últimas horas, Canal 9 emitió dos informes que la destrozan, uno en el programa Bendita TV en el que ella trabajó y el otro fue Hay que ver. En este último, incluso llegaron a tildarla de "oscura".Ahora la modelo escribió un descargo en forma de consejo espiritual en el que sugiere que a nadie debe importarle lo que piensa el resto."Acordate siempre, que tu vida es tuya y de nadie más. Que estas acá para ser feliz. Y que ¡Todo lo que te aleje de ahí, lo debes dejar ir! Pueden ser personas, pensamientos, miedos, situaciones, lugares, momentos. Vos tenes el poder de elegir quien queres ser y construirlo. Con amor, con paciencia, con aceptación. Siempre primero hacia vos y después solo, te va a salir hacerlo con el resto", arranca el relato.Y luego fue lapidaria con las críticas: "Entendé que pocos van a entenderte y que la mayoría (las masas) te van a juzgar y se reirán de lo que no entienden porque es un mecanismo de defensa de tu mente, cuando no logra procesar determinada información y se siente inferior".Sobre el final agrega que todos están capacitados para evolucionar pero pocos eligen hacer ese cambio: Abrazá internamente a quienes más busquen herirte. Son almas vacías y sin evolución. ¡No te enfoques ahí! Poné siempre tu energía en vos".