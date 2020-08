Calu Rivero se fue a vivir a una granja de animales rescatados

Calu Rivero, que mantiene a sus seguidores de redes sociales atentos de cada cosa que hace en Nueva York, donde se instaló hace algunos años, sorprendió en las últimas horas al contar en su cuenta de Instagram que decidió mudarse a una granja donde viven animales rescatados."Dignity", como pidió que se la llame desde hace ya un tiempo, dejó la gran ciudad y se fue a vivir a un lugar llamado Tamerlaine, en New Jersey, donde se muestra rodeada de naturaleza. Vale recordar que la actriz es ferviente defensora de los derechos de los animales y desde hace unos años decidió ser vegana, algo que definió como un "acto de amor".En su cuenta de Instagram, donde publicó una serie de videos acompañada por gatos, chanchos y caballos, escribió: "Sí a las nuevas aventuras. Hace aproximadamente 15 di?as me mude a un santuario de animales rescatados".Asimismo agregó: "La naturaleza no para de ensen?arme cosas, y yo sigo aprendiendo. Estoy agradecida y tambie?n deseo poder compartir con ustedes esta experiencia u?nica".La actriz explicó que para poder compartir con sus seguidores lo que pasa a diario en ese lugar, decidió abrir un canal de YouTube llamado Calu Rivero: "Honestamente no sé cómo mostrarlo. ¡Me gustari?a que me ayuden a encontrar la mejor manera, tengo tanto contenido!", les expresó.Por último les agradeció a los propietarios del lugar, Gabby y Petter, y les dedicó un mensaje especial a sus fans: "¡Gracias por leerme, a mi me encanta leerlos a ustedes! ¡Me voy a seguir creando mi vida!".En el posteo compartió algunas imágenes en las que se le puede ver en contacto con gatos, cerdos, vacas, caballos y cabras, a los que alimenta y abraza.Si bien hoy Rivero contó sobre su nueva experiencia, desde hace unos días muestra en la red social fotos y videos donde se la ve en la granja. En un clip que publicó se la ve tirada en el suelo con dos cerdos a los que acaricia y mima."En el mundo se sacrifican ma?s de mil millones de cerdos cada an?o. Todo termina para ellos como si la vida hubiera sido un suen?o. Dato curioso, nosotros los humanos tenemos la misma capacidad de son?ar que ellos, a quienes les gusta dormir juntos y frotar las narices para saludar. Tienen 20 sonidos diferentes para expresarse pero no pueden mirar para arriba, porque tienen un hueso en el lomo que los mantiene rectili?neos", detalló."A veces pienso en co?mo seri?a vivir sin mirar para arriba. Me tiro sobre el pasto y cierro los ojos procurando dormir. Cuando los abra, ya habra? llegado la noche", reflexionó al final de la publicación.