Callejón y las secuelas tras intoxicarse con monóxido de carbono

A principios de julio, María Fernanda Callejón, su esposo y su hija fueron internados de urgencia luego de haber inhalado monóxido de carbono. "Colocamos una estufa de tiro balanceado nueva en casa, con un gasista matriculado de confianza. Pero se ve que algo se filtró", reveló en aquel entonces en diálogo con Teleshow.Ahora la famosa actriz contó las secuelas que le dejó la intoxicación, y se emocionó al recordar que están vivos de milagro. "Hay efectos colaterales postraumáticos sobre esto, leí muchísimo. De hecho, hace un tiempo que tengo una dermatitis en mis dos manos. Me broté. Yo no tengo alergia a nada y mi dermatóloga dice que es una 'dermatitis de aislamiento'. Se le llama así porque tiene que ver un poco con el contexto", expresó en una entrevista con Confrontados.Y agregó: "Puede ser de usar tanto alcohol en gel pero yo me conozco.... También me salió en la cara". La morocha dejó en claro que no va a dejar que este problema la bajonee: "Tengo mis herramientas para no regocijarme en el dolor: 'para mí ya pasó, punto y a otra cosa'".Horas después de haber sido internada, Callejón señaló que tenían una intoxicación severa, aunque todos estaban fuera de peligro. Giovanna, su primogénita, tuvo que ser asistida por una cámara hiperbárica, pero se recuperó rápidamente y pudieron regresar a su hogar el mismo día."¡Y aquí estamos los tres vivos! Agradecemos a mi hija Giovanna, nuestro verdadero ángel. Si no hubiera sido por vos, hijita, distinta hubiera sido la historia", escribió junto a una foto donde posaban desde el sanatorio La Trinidad de San Isidro.