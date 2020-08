Cinthia Fernández amaneció feliz y posó muy hot para realizar una publicidad

"A levantarse y disfrutar el hermoso sol", expresó Cinthia Fernández junto a un posteo en el que se la ve de espaldas y con un conjunto de ropa interior rojo. Y aconsejó: "poné música, andá a la ventana, reí, respirá y a arrancá".Y enseguida completó diciendo que amaneció "feliz", al tiempo que recomendó ejercitarse y realizar rutinas físicas.Hace poco la bailarina contó que rechazó realizar la publicidad par aun sex shop. "Voy a explicar mi decisión, pero hasta el día de hoy, el día de mañana puedo llegar a panquequear. No me dejen de llamar. Me pasó que me ofrecieron una plata buenísima. ¡Mucha plata! De hecho, es un sex shop que promociona otra famosa. Y le dije que no porque yo también trabajo con marcas para chicos, y tenía miedo de que se me caigan esas marcas. Era una cuestión de miedo, no de prejuicio de mostrar mi cola porque todo el mundo ya la conoce".