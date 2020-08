Baby Etchecopar dio positivo de Covid 19: grabó un video para contar cómo está

"Me dieron diez días para descansar. Estoy bien"



Baby Etchecopar es otro de los conductores de Tv y Radio que son positivos de Covid-19https://t.co/FHeI30SZDX — Filo.news ? ? (@filonewsOK) August 28, 2020

Poco después, para aclarar rumores y mostrar cuál es su situación actual, el conductor de Basta Baby (A24, lunes a viernes a las 23) y Baby en el medio (Radio Rivadavia, lunes a viernes a las 12) grabó un video que fue difundido a través de las redes sociales.Allí se lo ve de buen ánimo, tratando de aclarar las versiones y describiendo su situación. Además, explicó cuáles serán los próximos pasos de su recuperación y vuelta al trabajo."Está saliendo en todos lados que estoy en la guardia del hospital de San Isidro, nada que ver", comienza diciendo Baby, de pie y vistiendo un buzo tipo polar color azul."Es jueves, son las 6:25 de la tarde y estoy en mi casa. Me dio positivo (de coronavirus), pero estoy perfecto, medio asintomático", explica después. Y agrega: "Me dieron diez días para descansar. Así que este lunes no, el otro voy a reintegrarme al trabajo"."Quiero decir esto para que no aparezca que estoy internado o con suero... Acá tengo la pulsera de seguimiento y nada más. Tengo que descansar, guardar reposo y a lo sumo tomar algún ibuprofeno. Pero está todo bien, estoy pasando mi coronavirus", cierra Baby su video.Su caso se suma a una ola de positivos que viene afectando a distintas figuras del grupo América, y especialmente a los de la señal A24, donde trabaja Etchecopar.Clarín.