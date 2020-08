Brad Pitt tiene novia: Es modelo, alemana y muy parecida a Angelina Jolie

Parece que el soltero más codiciado de Hollywood encontró su media naranja. Después de haberse cruzado en el Oscar con Jennifer Aniston despertando rumores de reconciliación y de haber dicho que agregaría a su perfil de Tinder su estatuilla del Oscar 2020, Brad Pitt cayó rendido a los pies de una bella modelo alemana llamada Nicole Poturalski.Según trascendió en varios medios del espectáculo, la pareja fue vista llegando en un avión privado al sur de Francia donde el actor tiene un enorme castillo. Allí fue justamente donde se casó con Angelina Jolie, la madre de sus tres hijos biológicos y con quien conformaron una de las parejas más glamorosas en la historia de Hollywood.Vaya casualidad, Nicole es muy parecida a la mismísima Angelina: pelo castaño y largo, ojos rasgados y boca super carnosa.Hasta hace algunas horas, Nicole solo era una modelo con un curriculum interesante que posó para las principales revistas de moda mostrando las últimas tendencias. Pero ahora, está en la mira de todo el planeta que quiere saber, quién es la mujer que logró conquistar a uno de los hombres más deseados del mundo.Mide 1.78, tiene ojos azules y sus medidas son 86-61-89 según figura en la página web de su agencia en Alemania llamada A Managment que tiene convenios con otras agencias importantes de la industria como Official Model de Nueva York y Next Models en Los Angeles. Para trabajar usa el pseudónimo Nico Mary y es la última chica de tapa del Elle alemán del mes de septiembre.La nueva ¿novia? de Brad tiene una cuenta de Instagram con 106.000 seguidores, donde muestra sus producciones fotográficas y sus looks de entrecasa estilo cuarentena.Según el medio US Today, uno de los primeros en dar la noticia del que sin duda será uno de los romances del 2020, se trataría de su hijo.Al igual que Brad, Nicole Poturalski se perfila como una chica muy activista. En sus redes sociales apoyó la campaña Black Lives Matter y suele hacer referencia a la lucha contra el abuso infantil. "El cambio es necesario. Sea gentil con todo el mundo y trate de ser su mejor versión. Yo haré lo mismo", escribió en una de sus stories. ¿Blanqueará Brad Pitt su nuevo romance?La flamante pareja, que intentó ocultarse de los paparazzi, fue fotografiada el miércoles en el aeropuerto de Le Castellet, en Francia, desde donde se dirigieron a Château Miraval, la mansión que el actor posee en el sur del país galo.Poturalski llegó al aeropuerto Charles de Gaulle de París desde Berlín, mientras que Pitt lo hizo desde Los Ángeles.Fuentes del sitio Page Six confirmaron la relación entre la estrella y la joven modelo: "Se están viendo y están disfrutando de unas vacaciones juntos".Es la primera relación que se confirma desde que el intérprete se separó de Jolie.Pitt y su novia fueron fotografiados juntos en el VIP en una actuación de Kanye West en el Hollywood Bowl en Los Ángeles en noviembre de 2019; nueve meses antes de que se confirmara el romance.