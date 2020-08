Yanina Latorre contra Karina Jelinek: "Me tiene podrida esta mina"

Hace unas semanas, Yanina Latorre dio detalles sobre el presente sentimental de Karina Jelinek y aseguró que la modelo estaba manteniendo una relación amorosa con su íntima amiga Florencia Parise. Esto molestó a la exparticipante del Cantando 2020, quien confesó que a raíz de los dichos de la panelista su familia se enojó mucho con ella. Esta semana, Jelinek fue tapa de una conocida revista y, al ser consultada sobre el tema, volvió a disparar contra la panelista del programa televisivo "Los ángeles de la mañana".



"Sigo sin entender por qué hizo algo así, me expuso a mí y a mi familia. Me sorprende de parte de ella, que debería tener un poco de empatía, teniendo en cuenta lo que le pasó a ella y cómo sufrieron sus hijos. Me sorprende que haya dicho todo eso en TV y los detalles que dio. Sigue insistiendo en meterse en mi vida. Puedo entender que alguien se equivoque o no mida las consecuencias de sus dichos, pero no acepto que no me haya pedido disculpas al darse cuenta de que me expuso", expresó Jelinek en la extensa nota que le dio a la edición impresa de la revista Gente.



Al escuchar sus dichos, Latorre le contestó. "Me está cansando, me va a tener que pedir disculpas ella a mí, le voy a mandar una carta documento. Me tiene podrida esta mina", disparó indignada mientras el conductor del programa leía fragmentos de la entrevista.



Y firme en su postura, advirtió: "Karina Jelinek miente. Todo el mundo, todo su entorno, la gente que la rodea sabe perfectamente la vida que ella tiene, la blanqueó ella, está lleno de fotos de ella dándose besos con mujeres y hombres. Si abro una revista y la veo chapando con Paz Cornú entiendo que no tiene problemas con su sexualidad. Ella vive su sexualidad públicamente. Se hablaron de varias novias, se habló hasta de Majo [Martino], que jamás supimos si era verdad o mentira. El entorno de ella habla y ella siempre hace este juego, que deje de mentir".



"Tiene al hermano preso por narcotraficante. Basta de pavadas, le gusta victimizarse. No tiene nada de que hablar para que me sigan pegando. Ella estuvo casada con uno de los tipos que más nos choreó a todos", agregó furiosa y enseguida reveló de dónde sacó la información que dio unas semanas atrás. "Lo había contado Sandra Borghi con el mismo detalle dos semanas antes que yo. Lo habían publicado todas las revistas en el verano en Punta del este, yo lo levanté de ahí. Ella hace esto porque sabe que le voy a contestar, estaba muerta antes del Cantando", indicó.



Mientras De Brito seguía leyendo el descargo de Jelinek, donde la morocha acusaba a Latorre de "criticar y hablar mal de todo el mundo", hubo un párrafo puntual que sacó de quicio a la panelista. "Creo que lo pasó mal y no le deseo eso a nadie. Me da mucha lástima que alguien con esa actitud tenga tantos seguidores, es un reflejo de una parte de la sociedad que disfruta de hacer sentir mal a otras personas", reflexionó la modelo.



"Lamento mucho que una mina de 40 años se victimice con algo que es muy grave. Y peor que siga recordando lo que me pasó, me metieron los cuernos y fui víctima. ¿Qué tiene que ver que me metan los cuernos y sufra con que esta piba mienta? Peor ella, que le metieron preso al marido y se casó por interés. ¿Por qué no habló de eso nunca? Cada vez que le preguntás por [Leo]Fariña, no habla", respondió a los gritos.



"Leí que tu compañera me está 'atendiendo' por lo que dije en la revista. Si podés, decile que si es periodista tiene que leer la nota entera, no solo un título que ponen para vender. Admiro la belleza masculina como la femenina, no hablé de lo sexual", aclaró Jelinek a través de un mensaje enviado a De Brito. "No le voy a contestar más, que hable con mi abogado", retrucó Latorre.

Fuente: La Nación