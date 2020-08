Mica Viciconte: "Defenderse de una agresión no es ser maltratadora"

Mica Viciconte, Fabián Cubero y Nicole Neumann no le encuentran la vuelta para solucionar el conflicto que los tiene como protagonistas hace tres años. Luego de que Nicole develara el récord sexual con su ex pareja durante los diez años de matrimonio, el futbolista estaría dispuesto a poner a los abogados por incumplimiento de la cautelar. Ahora, Mica fue acusada de "maltratadora" y se despachó en redes sociales.



"Para los que hablan tanto y con tanta agresión les quiero decir que lo de "maltratadora" me gustaría que me lo aclaren, ¿dónde lo fui? Porque hablar al pedo es muy fácil, ¿no? Tengo una familia que me enseñó el respeto", expresó enojada. Pese a que no puede mencionar a la ex de su actual pareja, sus seguidores interpretaron que fue un claro mensaje hacia la modelo.



Por último, cerró contundente: "Defenderse de una agresión no es ser maltratadora. Hay que separar de verdad. Hay personas que sufren maltratos y les puedo asegurar que no es mi caso. Yo no estoy hablando de varios temas y si no busquen desde el día que me llegó la cautelar".



Entre los tres involucrados en el tema rige un acuerdo por el cuál ninguna de las puertas puede hablar sobre la otra ni tampoco mostrar a las hijas que tienen en común ni por redes sociales ni en televisión. En el caso de no cumplirse, la multa que corresponde es de 3 millones de pesos. Sin embargo en varias ocasiones, tanto de un lado como del otro, hubo pequeños cruces en la televisión o contaron detalles a través de terceros para evitar la multa, publica El Trece.