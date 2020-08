Día del Actor: Mauricio Dayub recordó el impulso que lo fue acercando a su sueño

El deseo de ser actor

El reconocido actor y director, Mauricio Dayub, ganador de varios premios ACE durante su carrera, dialogó este miércoles con Elonce TV por el Día del Actor. En la entrevista conse refirió a sus deseo de ser actor, de la distancia entre su deseo y la realidad y del impulso que lo fue acercando a su sueño.. Yo sentía que estaba muy lejos, porque hace 50 años cuando tuve este deseo, ser actor, era algo que estaba lejos de las posibilidades de un chico que vivía en Paraná", rememoró Dayub.Al respecto, recordó los días en los que deseaba ser, lo que finalmente consiguió: "y explicó: "a veces mirando la cartelera de los diarios, con solo los nombres de las obras o de los teatros; y empezaba a imaginar cosas, pero en algún momento, abría la puerta del garaje, miraba calle Paraguay y nada de los que pasaba por la cuadra, me ayudaba a pensar que un día iba a poder ser actor", señaló.", dijo el actor paranaense en diálogo con Elonce TV y agregó: "por eso siempre creo que uno puede empezar, lejos en lo geográfico, en lo familiar, en el barrio, pero uno puede dar pasitos para acercarse a lo que desea. Porque a mí me bastaban los recortes de los diarios para imaginarme que me podía subir a un escenario o que podía inventar una historia", remarcó."Yo estudiaba Ciencias Económicas, una carrera para lo que no tenía ninguna condición, y veía a mis pobres compañeros cómo se demoraban haciendo los ejercicios por mi culpa, la poca relación que tenía con la facultad y el hecho de sentir que todo lo que hacía en el teatro, iba por el ascensor y lo que hacía por la facultad, iba por la escalera. Entonces,, resaltó el actor.Mauricio Dayub trabajó mucho en cine y televisión, pero sin duda su espacio de mayor desarrollo y reconocimiento ha sido y es el teatro. ". Fue la que me formó de adulto sobre la ética, mi relación con lo estético, con lo intelectual. Todo lo que he podido adquirir, se lo debo al teatro", explicó Dayub a Elonce TV."A mí me gustan pocas cosas en la vida y pienso que tener una sola vida, es muy poco. Porque me he ocupado de cinco o seis cosas en la vida y me quedan pendiente un montón., con cómo llegarle al espectador y no mucho más que eso", explicó.Al ser consultado sobre qué le recomendaría a alguien que se está iniciando en la actuación o que aún no se anima a comenzar, el reconocido y galardonado actor afirmó: "", resaltó y explicó: "porque no se atrae lo que uno quiere, se atrae lo que uno es. Entonces, uno tiene que ser un poquito para ser todo algún día", remarcó.. Todo eso se va desarrollando en el tiempo y cuando te llega tu momento, si no lo hiciste, es fácil que te puedan descartar", reflexionó el experimentado actor."Y si un día no se nos da,. Hay que probar algo todos los días, de lo que nos pide nuestro corazón, algo de lo que nos gusta.