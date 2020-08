Laurita Fernández, sobre su relación con Nicolás Cabré: "Lo estamos intentando"

Laurita Fernández se encontró con Nicolás Cabré. La bailarina estuvo en la casa que el actor tiene en un country en Pilar. Un vecino los grabó con su teléfono mientras caminaban. La versión de una supuesta reconciliación es cada vez más fuerte, aunque ellos por el momento prefieren no rotular el vínculo.



La co-conductora del Cantando 2020 rompió el silencio sobre su relación con el galán. "No me quiero sentir presionada. Si salgo a caminar es porque no tengo ningún problema en hacerlo. No pasa nada, no estoy encapuchada pero tampoco quiero presionarme o sentir que tengo que contar algo o titular algo", explicó.



Laurita indicó que decidieron volver a verse, pero eso no significa que estén nuevamente en pareja. "Es un proceso, un camino, no es de un día para el otro. Lo estamos intentando. Estamos en ese camino. Ojalá salga todo bien", expresó.



La bailarina dijo que no quiere apresurarse a confirmar una reconciliación. "No me quiero apurar a decir algo. Hoy lo vivo así, con la madurez que amerita vivirlo. Es un proceso, estamos en ese camino, ojalá llegue a buen puerto. Si tuviese algo que ocultar, iría a caminar sola. La verdad es disfruto mucho de su compañía y él de la mía y por eso lo hacemos", reconoció.



El fin de la relación

En abril, Laurita Fernández y Nicolás Cabré pusieron fin a su relación tras casi dos años juntos. La crisis entre ellos surgió en el verano cuando estaban protagonizando el musical Sugar en Mar del Plata.



La ruptura se concretó en el inicio de la cuarentena. Si bien habían apostado a la convivencia, a los pocos días ella se fue de la casa del actor y regresó a su departamento.



A principios de este año, Ángel de Brito, amigo de la bailarina, confirmó la separación de la pareja. "Me parece que rajó a tiempo (Laurita). Son muy distintos. Ella es una mina que tiene muy en claro para dónde va, tiene como prioridad su carrera. Nico no es un tipo de hombre para ella", manifestó en ese entonces el periodista.