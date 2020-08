Nati Jota reveló cómo su ex le contó que salía con Ivana Nadal: "Fue tremendo"

Hace unos días, trascendió que Ivana Nadal está saliendo con el exnovio de su amiga, Nati Jota, y muchos comenzaron si la buena relación entre la conductora y la influencer seguiría en pie. Pues bien, esta mañana una de las partes implicadas rompió el silencio.Separada desde hace 9 meses, Nati Jota -que estuvo dos años de novia con el rugbier Bruno Siri- relató paso a paso cómo fueron los hechos. "Yo corté en noviembre, pero mantuvimos vinculo durante un tiempo más, nos vimos hasta febrero. Yo lo estaba intentando, estaba viendo si funcionaba. Para mí es raro estar hablando de esto, pero me hago cargo porque desde el principio mostré toda la relación", expresó en Los ángeles de la mañana.Mientras aseguró que nunca fue amiga de Nadal, la exintegrante de Redes confesó cómo era el vínculo entre ambas. "Ivana es muy amorosa, nos cruzábamos en eventos o en alguna situación laboral. Siempre tuvimos la mejor. Siempre te tira buena onda, fue muy agradable conmigo. No somos amigas, no es que hablaba todo el tiempo pero ella me apoyó cuando me separé".Si bien reveló que no la bloqueó, sí confesó que la dejo de seguir porque no tiene ganas "de ver muchas fotos" de Ivana con su ex. "Cuando corté con Bruno, le conté a Ivana y le dije que estábamos volviendo a hablar. No los culpo, entiendo que quizá se engancharon y es amor, pero me sorprendió. No estoy enojada, pero a ver. . . Hay un montón de gente en el mundo para engancharte", opinó molesta."Yo no estaba preparada o mentalizada para esto, es raro. Jamás pensé que iba a estar sentada acá hablando de mi ex", agregó mientras remarcó que tanto su ex novio como Nadal se comunicaron con ella para contarle la noticia.En cuanto a las críticas, Ivana le dejó un claro mensaje a los detractores. "Estaba todo previamente hablado. Nati sabía todo. Yo no soy la dueña de Bruno, lo importante en el amor es la libertad. Podemos amar y tomar elecciones siempre que seamos fieles a nosotros mismos sin lastimar a nadie, así que empiecen a soltar un poco a la gente; nadie es de nadie", recomendó con cierta ironía.Mientras pasaban el tape, las caras de Nati lo decían todo. Al volver al piso, la rubia, un poco dubitativa, dio su parecer. "Me parece bien lo que dijo. De verdad no me agrada ni me simpatiza que los bardeen a ellos, no busco eso. Yo re celebro el amor, y si están enamorados, aguante. Lo que sí me parece es que me lo confesás el viernes y ya el domingo subís tres fotos. Encima cuando él me lo dijo, yo le expresé que me daba cosa", señaló angustiada.