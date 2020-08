Revelan por cuánto dinero Mónica Farro desistiría del juicio contra Sol Pérez

Fue, sin dudas, el escándalo del verano. Lo protagonizaron en Mar del Plata las dos vedettes más calientes de ese momento, Sol Pérez y Mónica Farro. Todo pasó en la obra Veinte Millones, que protagonizaba la siempre brillante Carmen Barbieri. Los meses pasaron y el caso avanzó en la Justicia. Y todo parece ir en contra de la ex chica del clima.Según informó Carlos Monti "la semana pasada hubo una primera reunión entre el abogado de Farro y alguien que fue en nombre de Sol. Hubo un principio de acuerdo por el dinero para que Mónica levante la denuncia. Después de 6 meses, Farrorecibió el dinero que restaba de la obra por gastos que había tenido como consecuencia de las idas y vueltas que tuvo con Sol. Y también tengo entendido que en la reunión".¿Qué hay de cierto de la información que maneja el periodista de Confrontados? Fue la propia Mónica Farro la que tomó la palabra: "De cifras no puedo hablar. Lo está manejando el doctor Trimarco. Se tienen que volver a juntar con una persona de la producción, con Guillermo Marin, y ver de llegar a un acuerdo".Y continuó: "Hubo un acercamiento por parte de Marin con mi abogado, que dijo que se iba a poner a sus abogados o hacerse cargo de la situación. Que no quería que se vaya a juicio y se arregle lo antes posible. Mi abogado está hablando con Guillermo Marin. No sé si va a seguir hablando Guillermo en nombre de esta persona o si va a poner un abogado"."En el verano entre las dos se dijeron de todo", le sugirieron sobre lo que dijo Sol Pérez de ella y diferentes productores. "Busquen que no hay nada que yo haya dicho de esta persona. Sí, me defendí. Jamás hablé de esa persona y por eso me siento muy tranquila como mujer que yo no agredo a las mujeres. Si lo hacen conmigo, me defiendo. No con agresiones", respondió Farro."Ella dijo que quise pegarle, pero fue una mentira porque todo el elenco salió a defenderme. Tanto Carmen, como Almada. Pero algo también es el acercamiento de la otra parte hacia la nuestra. Lo malo fue siempre del otro lugar", terminó la uruguaya.